Unfallfahrer machen sich aus dem Staub

Drei Fälle von Unfallflucht gab es in Königsbrunn. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Kaufland-Parkplatz in Königsbrunn (Germanenstraße 16) wurde am Samstag (23. Dezember) im Zeitraum von 15 bis 16.15 Uhr ein Nissan Navara von einem unbekannten Fahrzeug an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Vom selben Ort und vom selben Tag meldet die Polizei eine weitere Unfallflucht. Auf dem Kaufland-Parkplatz parkte am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr eine Frau ihren Ford Kuga. Nach dem Einkauf stellte sie Beschädigungen an der rechten Türe sowie dem rechten Frontscheinwerfer fest. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro.

Zwischen Donnerstag (21. Dezember) und Samstag stand ein Auto in der Schwabenstraße 15b in Königsbrunn. Gegen 13 Uhr bemerkte der Besitzer einen Kratzer an der rechten Fahrzeugtüre. Der Sachschaden beträgt 1500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unfallfluchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter 08234/9606-0 zu melden. (AZ)