Unfall: Autofahrer übersieht Radler

In Königsbrunn stieß ein Autofahrer mit einem Radfahrer zusammen. Letzterer hatte Glück.

Glimpflich endete ein Unfall am Montagmorgen in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn.

Ein Autofahrer wollte aus der Frühlingstraße in die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße einbiegen und übersah dabei einen Radfahrer, der auf der falschen Straßenseite unterwegs war. Beim Zusammenstoß blieb der Radler unverletzt.

Der Sachschaden am Auto und am Fahrrad beläuft sich nach Auskunft der Polizei auf jeweils rund 500 Euro. (AZ)