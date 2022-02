Unfall in Königsbrunn: Autofahrerin übersieht Radler

Leichte Verletzungen zieht sich ein Radfahrer bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Königsbrunn zu.

Die 73-Jährige Autofahrerin war laut Polizei am Mittwoch gegen 12 Uhr mit ihrem Wagen auf der Guldenstraße in südliche Richtung unterwegs und bog bei grüner Ampel nach links in die Augsburger Straße ein. Dabei übersah sie wegen der tief stehenden Sonne einen entgegenkommenden Radfahrer, der ebenfalls bei Grün gerade die Augsburger Straße auf dem Übergang für Fußgänger und Radfahrer querte.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radler und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Bobingen gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. (AZ)