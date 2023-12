Unfall mit zwei Verletzten auf der B17

Auf Höhe der Ausfahrt Königsbrunn Süd krachte nach Angaben der Polizei am Freitag ein Auto gegen die Leitplanke.

Im weihnachtlichen Berufsverkehr kam es am frühen Freitagnachmittag zu einem Unfall auf der B17 in Höhe Königsbrunn Süd in südlicher Fahrtrichtung. Laut Auskunft der Autobahnpolizei handle es sich um eine Fahrzeug, das alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht ist. Vermeldet wurden zwei Verletzte, vermutlich die Insassen des Unfallfahrzeugs. Um kurz vor 14 Uhr waren neben der Polizei auch noch das Technische Hilfswerk sowie Rettungssanitäter vor Ort. Auf der B17 staute es sich mindestens bis Inningen zurück. (jkor)