Unfall: zwei Verletzte und 45.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn sind zwei Menschen verletzt worden. Sie mussten ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen über den Unfallhergang.

Bei einem Unfall am Rand des Gewerbegebiets Süd in Königsbrunn haben am Donnerstag zwei Menschen Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 40-jähriger Mann um 15.35 Uhr mit seinem Wagen in westlicher Richtung auf der Bobinger Straße und wollte nach links in die Dornierstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das mit zwei Personen besetzt war.

Bei dem Unfall zogen sich zwei der drei Autoinsassen Verletzungen zu. Per Rettungshubschrauber wurde ein Notarzt zur Unfallstelle geflogen. Die Verletzungen stellten sich glücklicherweise als leicht heraus, die Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand Totalschaden, die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf 45.000 Euro. Die Kreuzung war für etwa 30 Minuten komplett gesperrt.

Zeuginnen und Zeugen, die den Hergang des Unfalls beobachtet haben, sollen sich unter 08234/96060 bei der Polizei melden. (AZ)