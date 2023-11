Unfallbeteiligte Radfahrerin fährt unerlaubt davon

Am Montagvormittag kam es in Königsbrunn zu einem Zusammenstoß zweier Frauen. Als die Autofahrerin die Polizei rufen wollte, fuhr die Radfahrerin einfach davon.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin kam es am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr in der Frühlingstraße, Ecke Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn. Die 30-jährige Fahrerin eines blauen BMW war in der Frühlingstraße unterwegs und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße abbiegen. Da die Sicht durch einen stehenden Container eingeschränkt war, tastete sie sich in die Straße hinein. Dabei übersah sie eine von rechts kommende Pedelec-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin nutzte hierbei den Radweg aus Haunstetten kommend in entgegengesetzter Richtung. Als die Autofahrerin die Polizei rufen wollte, entfernte sich die Radfahrerin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter 08234/96060 zu melden. (AZ)