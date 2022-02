Unfallfahrer flüchtet nach Parkrempler in Königsbrunn

Ein Autofahrer, der einen Unfall in Königsbrunn verursacht, ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. Dabei wurde ein Opel angefahren. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz, der zu einer in der Augsburger Straße gelegenen Wohnanlage in Königsbrunn gehört, und wurde am rechten Heck beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher unter der Telefonnummer 08234/9606-0.