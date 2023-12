Unfallfahrer in Königsbrunn macht sich aus dem Staub

Die Polizei Königsbrunn sucht nach einem Unbekannten, der sich nach einem Unfall aus dem Staub gemacht hat.

In Königsbrunn parkte am Dienstag (19. Dezember) gegen 10.30 Uhr eine 22-jährige Frau ihren schwarzen VW Golf auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes „Philipps“ in der Germanenstraße 16. Als die Frau gegen 11.20 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr VW Golf angefahren worden ist, berichtet die Polizei. An der hinteren Stoßstange waren Kratzer, eine Delle und Lackabrieb zu sehen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Fahrerflucht nach Sachschaden

Es ist davon auszugehen, dass der Unfallflüchtige beim Parkvorgang mit seinem Pkw gegen den der Geschädigten gefahren ist. Da der unbekannte Fahrer davonfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der 08234/9606-0 entgegen. (AZ)