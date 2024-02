Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

In Königsbrunn gab es am Dienstag eine Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 8.30 Uhr wurde am Dienstag (14. Februar) ein Auto in der Wandalenstraße beschädigt, während es am Straßenrand geparkt war. Der Besitzer hatte seinen Wagen, einen Renault Twingo, ordentlich am rechten Rand der Straße abgestellt, mit der Nase nach Norden. Als er wenig später zurückkam, musste er zu seinem Bedauern feststellen, dass die Seite seines Autos einen frischen Schaden aufwies.

Die Art, wie der Schaden aussah, lässt darauf schließen, dass wahrscheinlich ein blauer LKW daran beteiligt war. Es sieht so aus, als hätte der Fahrer des LKWs den parkenden Twingo beim Vorbeifahren erwischt und sich dann aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Reparatur des Autos wird voraussichtlich 1500 Euro kosten.

Wer etwas gesehen hat oder Informationen zu dem blauen LKW geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bobingen zu melden. Die Telefonnummer lautet 08234/96060. (AZ)