Unfallfahrer macht sich nach Parkrempler aus dem Staub

In Königsbrunn ist ein Unfallfahrer verschwunden, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den er in der Eichenstraße angerichtet hat.

In Königsbrunn kam es zwischen Montag, 9. Oktober, 20 Uhr und Dienstag, 10. Oktober, 7.30 Uhr, zu einer Unfallflucht in der Eichenstraße (Höhe Hausnummer 2). Dort parkte laut Polizei der 41-jährige Geschädigte vorwärts in einer Parklücke. Als er am Folgetag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Delle am Heck fest.

Möglicherweise entstand der Schaden, als ein unbekannter Täter mit seinem Pkw umparkte und mit einer Anhängekupplung oder Ähnlichem an den Pkw des Geschädigten stieß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bobingen unter der 08234/96060 zu melden. (AZ)