Unfallflucht am Kaufland in Königsbrunn

Zu einer Unfallflucht ist es am Montagabend auf dem Kaufland-Parkplatz in der Germanenstraße in Königsbrunn gekommen. Laut Polizei wurde zwischen 19.45 und 19.55 Uhr ein dort abgestellter VW Passat im Bereich des rechten Hecks angefahren. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich, ohne sich um den Schaden von geschätzten 800 Euro zu kümmern. Die Polizei Bobingen bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 zu melden. (AZ)