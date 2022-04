Königsbrunn

vor 47 Min.

Unfallflucht auf Königsbrunner Parkplatz: Polizei sucht Zeugen

Eine Unfallflucht gab es in Königsbrunn.

Ein Unbekannter hinterließ auf einem Parkplatz in der Wandalenstraße in Königsbrunn an einem anderen Auto einen Schaden von rund 6000 Euro.

Von einem anderen Fahrzeug angefahren wurde am Samstag ein VW, der in der Zeit von 15.45 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Marktes für Sonderposten in der Wandalenstraße stand. Hoher Schaden an der Fahrerseite Laut Polizei entstand auf der Fahrerseite ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (AZ)

