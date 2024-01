Königsbrunn

Unfallflucht in Königsbrunn: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen Fahrerflucht.

Ein schwarzer VW wurde am Mittwoch am Hans-Wenninger-Stadion in Königsbrunn beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde am Mittwoch zwischen 8.30 und 16 Uhr ein schwarzer VW-Multivan auf dem Parkplatz des Hans-Wenninger-Stadions in Königsbrunn beschädigt. Der Unfallverursacher kümmert sich laut Polizei nicht um den Schaden, der auf rund 3000 Euro geschätzt wird. Es handelt sich dabei um Kratzer am rechten Heck des Fahrzeugs. Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)

