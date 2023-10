Unfallflucht: Polizei sucht in Königsbrunn Zeugen

Ein roter Mazda wurde in der Königsbrunner Gotenstraße beschädigt. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur.

Einen Schaden von rund 2000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Montagvormittag in der Königsbrunner Gotenstraße. Dort hatte ein Mann seinen roten Mazda am Fahrbahnrand in Richtung Haunstetter Straße abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Stoßstange vorne links beschädigt worden war.

Offenbar hatte ein Fahrzeug beim Einscheren den Wagen beschädigt. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 bei der Polizei Bobingen melden. (AZ)