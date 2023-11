Unfallflucht trotz roter Ampel

In Königsbrunn fuhr am Montag ein Unbekannter über eine rote Ampel und verursachte dadurch einen Auffahrunfall zweier Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am frühen Montagabend kam es an der Ilsesee-Kreuzung in Königsbrunn gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall - der unbekannte Verursacher fuhr aber einfach davon. Ein 40-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau waren mit ihren Autos auf der Haunstetter Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs und wollten beide in die Lechstraße nach links abbiegen. Als die Ampel grün zeigte, fuhren beide in die Kreuzung ein.

Zeitgleich fuhr der unbekannte Fahrer aus der Lechstraße über die Kreuzung in Fahrtrichtung Westen, obwohl dessen Ampel rot zeigte. Die 43-Jährige bremste stark, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 40-jährige Fahrer hinter ihr konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Eine Beschreibung des flüchtigen Unfallverursachers ist nicht bekannt. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter Telefon 08234/9606-0 zu melden. (AZ)