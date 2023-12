Unfallverursacher fährt nach Parkrempler bei Supermarkt davon

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Königsbrunn wird ein Auto beschädigt. Der Verursacher macht sich aus dem Staub. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zum Parkrempler ist es auf dem Parkplatz des Kauflands in der Germanenstraße in Königsbrunn am Freitagnachmittag zwischen 17 und 18 Uhr gekommen. Laut Polizei beschädigte ein Unbekannter oder eine Unbekannte mit dem Auto einen weißen Seat Ibiza. Um den entstandenen Schaden, der auf 2000 Euro geschätzt wird, kümmerte die Person sich nicht. Sie verließ den Unfallort, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)