Unternehmer Bernd Siegmund baut sich ein Schloss

Spätestens seit die Siegmund GmbH zu einem der größten Maskenhändler Deutschlands wurde, ist das Unternehmen bekannt. In Oberottmarshausen entstand jetzt etwas Außergewöhnliches.

Kaum zu glauben: Beim Weltmarktführer bei der Herstellung und dem Vertrieb von Schweißtischen für die Industrie, Siegmund in Oberottmarshausen, steht ein Schloss in einer Halle. Es könnte jederzeit als Kulisse für einen Film genutzt werden.

Es gibt einen Bergfried mit echter Kirchenglocke, Burgzinnen und Burgtor, einen Laubengang, eine Folterkammer mit einem gruseligen Gefangenen, ein königliches Speisezimmer und einen Thron. Dazu gekreuzte Schwerter, einen Helm, Fackeln und einen Kronleuchter. Gebaut ist die Traumwelt nicht aus Styropor, sondern aus Holz und Stein. Beim Anblick der Toiletten würde Märchenkönig Ludwig II. neidisch: Sie sind mit feinem Tapetenstoff ausgekleidet. Wasser fließt aus einem Hahn, der die Form eines Schwans hat.

Märchenkönig Ludwig darf nicht fehlen

König Ludwig II. hängt übrigens gleich neben dem Bild von Schloss Neuschwanstein im "Thronsaal". Die königliche Tafel ist gedeckt und steht auf feinstem Parkett. Von der Burgmauer fällt der Blick auf einen Veranstaltungssaal, der wohl rund 1000 Besuchern Platz bieten kann. Am Ende des Saals dann die "Strandbar". Hawaiianische Hütten laden zum gemütlichen Ausruhen am Strand ein. Und das alles in einer Industriehalle in Oberottmarshausen. Was hat es mit der Burg und dem Strand auf sich? Mitten im Oberottmarshauser Industriegebiet?

Von der Burgzinne hat man eine hervorragende Aussicht auf den Veranstaltungssaal inklusive hawaiianischer Strandbar. Foto: Elmar Knöchel

Firmeninhaber Bernd Siegmund klärt beim Tag der offenen Tür auf: "Wir sind Weltmarktführer bei der Herstellung und beim Vertrieb von Schweißtischen für Anwendungen in Industrie und Handwerk. Die Nummer zwei folgt mit weitem Abstand."

Firmeninhaber Bernd Siegmund mit einem der Schweißtische, die das Unternehmen in alle Welt exportiert. Foto: Elmar Knöchel

Doch nur weil man Weltmarktführer sei, dürfe man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Um neue Kunden zu gewinnen und um sie zu begeistern, seien immer wieder neue Einfälle nötig. Daran mangelt es dem Unternehmer nicht, wie in Oberottmarshausen zu sehen ist.

Schulungen für Mitarbeiter im Schloss

Der Gedanke hinter dieser "Siegmund-Traumwelt" sei, dass man etwas schaffen wollte, das einzigartig ist. "Wir werden hier Schulungen für unsere Händler aus aller Welt und natürlich auch für unsere Mitarbeiter durchführen", so Siegmund. Es sei unglaublich wichtig für das Unternehmen, einen Kreis von Händlern zu haben, der motiviert und begeistert Siegmundprodukte verkauft. Bernd Siegmund will mit seinem Schloss erreichen, dass die Händler lange Zeit über ihren Aufenthalt in Oberottmarshausen sprechen und andere wiederum Schloss und Strand unbedingt einmal selbst erleben wollen. Und natürlich will man in Oberottmarshausen auch die Kunden aus aller Welt beeindrucken.

Im königlichen Speisezimmer lässt es sich hochherrschaftlich dinieren. Und vielleicht wird auch bald der eine oder andere Großauftrag hier abgeschlossen. Foto: Elmar Knöchel

Deshalb ließ Siegmund vor Jahren eine Almhütte in einer Halle bauen. Er wolle seinen Kunden das bieten, was er auch verkörpert, nämlich ein Stück Bayern mit echter Geselligkeit, urtümlicher Gemütlichkeit, Bodenständigkeit und Traditionsbewusstsein. Das sind die Werte, die der bayerische Schwabe als Weltmarktführer genauso verkauft wie seine Spezialsysteme für Schweiß- und Spanntechnik.

Auch Elon Musk gehört zu den Kunden

Zum Kundenstamm der Siegmund GmbH gehört fast alles, was in Deutschland und weltweit Rang und Namen hat und Werkteile zusammenschweißen muss. So würde ohne Siegmund keine Space-X-Rakete abheben. Denn die Teile für Elon Musks Weltraumraketen werden auf speziellen Schweißtisch-Straßen von Siegmund gebaut. Vielleicht kommt der Visionär und Tesla-Chef eines Tages nach Oberottmarshausen, um neue Aufträge im Schloss zu unterzeichnen.

In einem echten Schloss darf natürlich auch die Folterkammer nicht fehlen. Foto: Elmar Knöchel

Am Wochenende waren neben vielen Interessierten beim Tag der offenen Tür auch 43 Partnerhändler aus aller Welt in Oberottmarshausen, um die Präsentation zweier Weltneuheiten zu erleben: einer hochmodernen Spezialkabine für das Laserpunktschweißen und einer neu entwickelten Multifunktionswerkbank. Mit Letzterer will Siegmund auch private Kunden ansprechen.

Sponsoring ist Siegmund wichtig

Die Siegmund GmbH ist auch sehr aktiv beim Sportsponsoring. Unter anderem ist man Hauptsponsor bei den Basketballern des FC Bayern München, von denen auch einige vor Ort waren. Zusätzlich ist Siegmund beim FCA und den Augsburger Panthern, dem TSV Schwabmünchen und dem TSV Bobingen aktiv. "Das Sponsoring erfüllt verschiedene Zwecke", sagt Firmenchef Siegmund. "Außerhalb Deutschlands ist der Name Siegmund nicht sehr bekannt. Die Marke FC Bayern aber hat Weltgeltung. So dient uns das Sponsoring als Türöffner zu Kunden in aller Welt." Die Zielsetzung bei der Unterstützung regionaler Vereine sei eine andere. "Zum einen wollen wir einen Teil unseres Erfolgs auch an die Menschen aus der Region, ohne die das nicht möglich gewesen wäre, zurückgeben. Zum anderen bleiben wir damit im Gespräch, was uns letztlich bei der Gewinnung von Mitarbeitern hilft."