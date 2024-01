Vandalismus in der Brunnenschule

In der Brunnenschule in Königsbrunn hat ein unbekannter Täter ein Fenster und eine Tür beschädigt.

In Königsbrunn kam es zu einem Fall von Vandalismus an der Brunnenschule in der Karwendelstraße 4. Am helllichten Tag zwischen 10 Uhr morgens und 3 Uhr nachmittags am Mittwoch (17. Januar) hat ein noch unbekannter Täter sich an einer Klassenzimmertür und einem Fenster im Erdgeschoss zu schaffen gemacht. Der Schaden beträgt schätzungsweise 2000 Euro. Die Polizei in Bobingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas gesehen hat oder Angaben zum Hergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)