Vandalismus: Rechtwinkliger Kratzer in Mercedes

Ein Unbekannter in Königsbrunn hat die hintere Türe eines Mercedes zerkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einen Kratzer in rechtwinkliger Form hinterließ ein Unbekannter in der hinteren linken Türe eines silberfarbenen Mercedes. Dessen Fahrerin hatte ihn am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Schulstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie gegen 15 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Er beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 entgegen. (AZ)