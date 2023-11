Veranstalter erhält keinen Projektzuschuss für die Spider Murphy Gang

Plus Im Hauptausschuss in Königsbrunn sollten Regel- und Sonderzuschüsse für örtliche Vereine bewilligt werden. Ein Antrag sorgte für Verärgerung bei den Räten.

Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek hat kürzlich im Königsbrunner Hauptausschuss einen Beschlussvorschlag über die Vereinsförderung eingereicht. Ein Posten gefiel den Ausschussmitgliedern überhaupt nicht. Daher veranlasste der Zweite Bürgermeister Maximilian Wellner eine zusätzliche Abstimmung.

Knapp 20.000 Euro Zuschüsse haben Königsbrunner Kultur- und Musikvereine für 2023 beantragt, darunter 4000 Euro Sonderförderung für den Kulturverein Klik. Ribarek wies in der Sitzung aber darauf hin, dass sie bei den Jugendzuschüssen und Übungsleiterstunden korrigieren musste – hier waren nach Prüfung der Mitgliederlisten teils zu viele Jugendliche im Verein angegeben, beim Obst- und Gartenbauverein etwa sind es tatsächlich acht statt 21 jugendliche Mitglieder. Das Blasorchester hatte außerdem einen Teil der Übungsleiterstunden nicht in Rechnung gestellt.