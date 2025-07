Anwohner fühlen sich belästigt, aber einer füttert weiter Tauben: Jetzt ist das in Königsbrunn verboten

Fast alle in der Nachbarschaft fühlen sich belästigt von Dreck und Lärm, den Tauben verursachen, aber einer füttert die Vögel munter weiter. Dieses Bild wurde in der jüngsten Sitzung des Königsbrunner Stadtrats gezeichnet. Bürgermeister Franz Feigl (CSU) sprach von massivem Befall, „zurückzuführen auf jemanden, der dort massiv Tauben füttert.“ Wie berichtet, beschwerten sich Anwohner der Enzianstraße, des Edelweißrings und der Blumenallee über das Taubenproblem. Auch die Verwaltung berichtet, dass im Ordnungsamt der Stadt vermehrt Beschwerden über Ansammlungen verwilderter Tauben in einzelnen Straßen eingehen. Der Stadtrat handelt nun.

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Franz Feigl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis