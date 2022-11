Verein fördert Brunnenprojekt in Malawi

Ein weiteres Projekt unterstützt der Verein "Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika" im afrikanischen Malawi.

Die Organisation "KfBiA – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika e. V." fördert das fünfte Brunnenprojekt in Malawi. In der Mitte von Malawi befindet sich das Dorf Matema mit 480 Einwohnern. Die 192 Erwachsenen mit ihren 288 Kindern leben von der Kleinlandwirtschaft und verfügen über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von rund 150 Euro je Familie, berichtet der Verein. Das tägliche Trink- und Brauchwasser holen die Dorfbewohner aus einem 1,5 Kilometer entfernten Fluss.

Ein eigener Brunnen, der über ausreichend und sauberes Wasser verfügt, ist der Traum der betroffenen Familien. Der in Malawi lebende Pater Mustafa hat nun einen konkreten Förderantrag für einen Brunnen mit einer stabilen Handpumpe eingereicht. Die Kosten belaufen sich auf knapp 5000 Euro.

Geplant ist, dass die Bauarbeiten noch heuer beginnen, die Friedberger Pallottiner in finanzielle Vorleistung gehen und die Königsbrunner Brunnenbauer unter Mithilfe der Wulf–Stiftung die Finanzierung übernehmen. Siegfried Hertlen (Telefon 08231/88918) steht für Fragen zu den Brunnenprojekten gerne zur Verfügung. Über die bisherigen und künftigen Projekte kann man sich stets aktuell auf der Homepage www.kfbia.de informieren. (AZ)