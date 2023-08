"Verheerender" Hagel-Schaden bei Königsbrunner Autohändlern

Plus Das schwere Unwetter in der Region hat viele Fahrzeuge ramponiert. Die Schäden sind enorm. Das sagen betroffene Autohändler.

Wer aktuell bei einem Spaziergang durch Königsbrunn einen Blick auf geparkte Autos wirft, sieht deutliche Spuren des Hagels vom Wochenende. Zerschlagene Rücklichter, Dellen in Türen und Motorhauben, abgesprungene Tankdeckel, schiefe Nummernschilder, zersprungene Außenspiegel, ausgeschlagene Blinklichter – diese Aufzählung könnte weitergeführt werden. Besonders deutlich werden die Schäden auf den Höfen der Autohändler. Wie ist die Lage bei ihnen, wenige Tage nach dem Unwetter?

Seit dem frühen Montagmorgen stehen beim Autohaus Knaller Menschen vor der Türe. Viele erkundigen sich nach einer Hagelschadenreparatur. "Wir schauen, dass wir den Ansturm jetzt bewältigen", sagt Betriebsleiter Ilyas Ernur. "Auch unser Autohaus hat es extrem erwischt." Den Schaden schätze er auf etwa 100.000 Euro. "Autos sind betroffen, die ganzen Luken sind eingebrochen, Blech verbogen." Während des Hagels seien etwa 20 eigene Fahrzeuge beschädigt worden – vor allem von Audi und VW. Kundenfahrzeuge hätten zum Glück nicht viele draußen gestanden. Einen Hagel dieser Größenordnung habe er zuletzt 2004 erlebt.