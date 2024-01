Verlosung: Blues und Boogie in Königsbrunn

Die Band "Free Beer & Chicken" will Zuhörer in Königsbrunn mit auf eine Reise nehmen. Die Redaktion verlost Karten.

Die Musiker Harp Slim, Eddie Taylor und Ron Cairo von "Free Beer & Chicken" holt der Kulturverein Klik in Königsbrunn auf die Bühne. Die drei spannen einen musikalischen Bogen vom City-Blues über Rootsydeco und Calypso bis zum Reggae. Harp Slims Söhne Ferdinand und Valentin erweitern mit dem Schlagzeuger Thomas Gugger das Repertoire mit Boogie- und Jazzklängen. Der Zuhörer wird auf eine Reise mitgenommen, an deren Ende er feststellen könnte: "Nothing is kickin' like Free Beer & Chicken."

Die Veranstaltung findet am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in der Friedhofstraße 2 in Königsbrunn statt. Im Vorverkauf gibt es Karten im Kulturbüro Königsbrunn, Telefonnumer 08231/606260 und bei der Stadtbücherei, Telefonnummer 08231/606255. Der Eintritt kostet 17 Euro, für Mitglieder, Schüler und Studierende 15. Gar nichts zahlen müssem zehn Leserinnen und Leser: Die Redaktion verlost fünfmal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Free Beer). Einsendeschluss ist Dienstag, 23. Januar, 23.59 Uhr. Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt.

