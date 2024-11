Verlosung: Chris Böttcher spendet in Königsbrunn Freude

Die geballte Dosis Humor, die man für das Leben braucht, die verspricht Chris Böttcher in seinem neuen Programm. „Als schnell wirksames Wohlfühl-Destillat in hochdosierter Konzentration, Gratis-Zwerchfell-Massage inbegriffen“, heißt es in der Ankündigung. Von „positiver Energie die sofort in den Gehörgang zieht, ganz ohne Chemie, ganz ohne KI“, ist da weiter die Rede. Mit Liedern, Parodien und Radiosendungen wurde Böttcher zu einem der bekanntesten Comedians des Freistaates. Davon zeugen Hits wie „In der Pubertät“, „Bockfotzngsicht“, „Komasaufen“ und der Wiesn-Hit „10 Meter geh“. Auftritte in vielen TV-Kabarett-Formaten hat Böttcher ebenfalls hingelegt.

In Königsbrunn tritt er am Freitag, 29. November, auf. Um 19.30 Uhr geht die Veranstaltung der Kleinkunstbühne im Theatersaal des Trachtenheims los. Einlass ist um 18 Uhr. Vor der Show und in der Pause können aus der Theaterkarte des Trachtenheims Königsbrunn Speisen und Getränke zu sich genommen werden. Während der Show gibt es keine Bewirtung. Karten gibt es für rund 25 Euro unter kkbev.de. Gar nichts kosten sie für die Gewinner der Verlosung der Kleinkunstbühne mit unserer Redaktion. Verlost werden fünf Mal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Böttcher). Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Montag, 18. November, 23.59 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)