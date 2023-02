Verlosung: Gewinner für Voxxclub, neue Chance bei "Petticoat & Pomade"

Die Gewinner für den Auftritt von Voxxclub in Königsbrunn stehen fest. Außerdem bietet die Kleinkunstbühne Königsbrunn einen Ausflug in die 60er-Jahre an.

Das Team der Kleinkunstbühne Königsbrunn plant in diesem Frühjahr viele spannende Events in der Stadt und unsere Leser können Tickets gewinnen. Die Sieger der Verlosung für den Auftritt von Voxxclub beim Happy Weekend stehen fest. Für alle anderen gibt es die Chance auf Karten für ein weiteres tolles Konzert, das die Besucher in die Hoch-Zeit des Rock 'n' Roll entführt.

Beim "Tanz in den Mai" dürfen drei glückliche Gewinner mit Begleitung am 30. April in der Eisarena Königsbrunn den Auftritt von Voxxclub erleben. Rock Mi' war die Initialzündung. 2012, plötzlich und unerwartet wackelten in einem Münchner Einkaufszentrum die Wände. Ein Flashmob in einem Münchner Einkaufszentrum war der Startpunkt einer atemberaubenden Karriere. Mit Witz und Charme, starken Stimmen und kraftvollen Bühnenauftritten setzt der Voxxclub ab diesem Moment völlig neue Maßstäbe in der Volksmusik. Die Gewinner des Tickets sind Jürgen Freytag aus Königsbrunn, Silvana Krein aus Wehringen und Heinz Mayer aus Königsbrunn. Wir gratulieren und wünschen Ihnen einen schönen Abend.

"Petticoat & Pomade" kommen am 17. März nach Königsbrunn

Neu zu gewinnen gibt es Karten für den Auftritt von "Petticoat & Pomade": Die Musik-Comedy-Show über den Rock 'n' Roll, den Schlager und das Lebensgefühl der 50er- und 60er-Jahre! Auch die ein oder andere Schmacht-Ballade aus dieser Zeit findet den Weg zurück auf die Bühne und wird von der mehrfach mit Preisen ausgezeichneten Sängerin Moni Francis live und herzzerreißend aufgeführt. Dagegen lässt Buddy Olly schon mal seine Lederjacke in der Ecke verschwinden, rockt auf der Bühne ab, singt den Rock 'n' Roll live, wie er ursprünglich in den 50er-Jahren von seinem großen Idol Little Richard aufgeführt wurde.

Moni Francis & Buddy Olly nehmen ihre Besucher mit auf eine Zeitreise. Auf raffinierte Art und Weise verbinden die beiden Sänger live gesungene fetzige Rock 'n' Roll-Nummern und Schlagerperlen der 50er- und 60er-Jahre mit skurrilen, amüsanten und kurzweiligen Geschichten und Anekdoten aus der Wirtschaftswunderzeit. Die Shows bieten live gesungene Hits der 50er- und 60er-Jahre, lustige und unglaubliche Geschichten, Tanzeinlagen, Erinnerungen, Komik.

Für den Auftritt der beiden Künstler am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr im Trachtenheim Königsbrunn verlosen wir fünfmal zwei Karten. Interessierte können bis Dienstag, 28. Februar, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen. Schicken Sie einfach das Stichwort "Petticoat" mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die folgende E-Mail-Adresse: gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Karten gibt es zum Preis von 20 Euro unter www.eventim.de und per Mail an info@kleinkunstbuehne-koenigsbrunn.de.

