Verlosung: Holger Paetz lehrt in Königsbrunn das Fürchten

Am 23. März kommt Holger Paetz mit seiner Buß- und Fastenpredigt ins Trachtenheim nach Königsbrunn. Die Redaktion verlost Karten.

"Fürchtet Euch!" heißt die Fastenpredigt von und mit Holger Paetz. Darin lehrt er seiner Zuhörer-Gemeinde in der Fastenzeit das Fürchten. Es gibt "Backenstreiche für alle Pappnasen und Sich-selbst-Erhörer". Deren Sündenregister sei nämlich gewaltig. Da Holger Paetz ein Jahrzehnt lang das Singspiel für den Starkbieranstich am Nockherberg schrieb, weiß er, wie Politikerderblecken geht.

Am Samstag, 23. März, kommt Holger Paetz ins Trachtenheim nach Königsbrunn. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Kulturbüro, Telefon 08231/606260, sowie bei der Stadtbücherei, Telefon 08231/606255. Oder beim Gewinnspiel der Schwabmünchner Allgemeinen: Die Redaktion verlost fünfmal zwei Karten für das Gastspiel in Königsbrunn. Wer gewinnen will, sendet einfach eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de mit dem Stichwort „Fastenpredigt“ sowie Namen, Adresse und Telefonnummer. Einsendeschluss ist Sonntag, 17. März, um 12 Uhr. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)