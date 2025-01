Verlosung: Kabarett am Klavier in Königsbrunn

Musikkabarett ist in Königsbrunn geboten. Am 31. Januar besingt und kommentiert Lucy van Kuhl in ihrem Programm „Auf den zweiten Blick“ die Liebe, das Alter, die Menschen, die in der Gesellschaft kaum wahrgenommen werden - und Menschen, die viel zu sehr wahrgenommen werden. Los geht die Veranstaltung des Kultuverins Klik um 19.30 Uhr im Pfarrsaal zur Göttlichen Vorsehung, Blumenallee 27, Königsbrunn.

Im Programm geht es um Situationen, die man sich eingebrockt hat und aus denen man schlecht wieder herauskommt. Es zeigt, dass sich ein zweiter, dritter und sechster Blick auf die Lebensroutine lohnen kann: Der erste Blick ist intuitiv, der zweite sicher besonders. Karten zu 20 Euro (18 für Klik-Mitglieder, Schüler, Studenten) gibt es beim Kulturbüro Königsbrunn, Telefonnummer: 08231/606260 oder in der Stadtbücherei Königsbrunn, Telefonnummer: 08231/606255.

So können Sie Karten für Lucy van Kuhl in Königsbrunn gewinnen

Kostenlos sind die Karten für die Gewinner der Verlosung des Kulturvereins Klik mit unserer Redaktion. Verlost werden fünf Mal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: van Kuhl). Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Dienstag, 21. Januar, 23.59 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)