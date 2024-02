Verlosung: Königsbrunn erwartet im März einen "schöne Sonndaach"

Der bekannte hessische Comedian Maddin Schneider serviert im Theatersaal des Trachtenheims Gesprochenes, Gelesenes und Gesungenes. Die Redaktion verlost Karten.

Bei Menschen, die in den sozialen Medien unterwegs sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie schon einmal das langgezogene "schöne Sonndaach" des hessischen Comedians Maddin Schneider zu hören bekommen haben. In Königsbrunn wird es im März live zu hören sein. Denn "schöne Sonndaach" heißt auch das Programm, mit dem Schneider im Theatersaal des Trachtenheims auftritt. Die Veranstaltung ist, na klar, an einem Sonntag: Am 10. März geht es um 18 Uhr los. Einlass ist ab 17 Uhr.

"Comedy-Leckerbissen in verschiedenen Variationen für jeden Geschmack", versprechen die Veranstalter. "Maddin serviert Gesprochenes, Gelesenes und Gesungenes." Standups, Texten aus seinen Büchern und hessischen Swing Songs verleiht er eine besondere Würze, indem er mimisch alle Register zieht. Eine Karte kostet im Internet bei Eventim 29 Euro. Kostenlos gibt es je zwei Tickets für die fünf Gewinnerinnen oder Gewinner der Verlosung der Kleinkunstbühne Königsbrunn mit unserer Redaktion. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Sonndaach). Einsendeschluss ist Montag, 12. Februar, 23.59 Uhr. Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt.

