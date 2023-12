Verlosung: Live-Übertragung der Berliner Philharmoniker in Königsbrunn

Die Berliner Philharmoniker zelebrieren zu Silvester Wagner-Wucht. Im Kino in Königsbrunn lässt das Konzert sich live verfolgen. Die Redaktion verlost Karten.

Das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker steht im Zeichen großer Dramatik – es geht um Blutrache, Inzest und höchstes Liebesglück. Siegmund aus Wagners "Walküre" kündigen die Philharmoniker als eine Paraderolle von Startenor Jonas Kaufmann an. Leidenschaftlich und kämpferisch präsentiere er ihn. Eröffnet wird das Programm unter der Leitung Kirill Petrenkos mit feierlichen Auszügen aus "Tannhäuser". Als Solistinnen und Solisten des Abends sind außerdem Sopranistin Vida Miknevičiūtė als Sieglinde und Bass Georg Zeppenfeld als Hunding dabei.

So können Sie Karten für die Übertragung in Königsbrunn gewinnen

Klassikbegeisterte, die kein Ticket für das Konzert in Berlin ergattern konnten, können in zahlreichen Kinos live dabei sein. Etwa im Cineplex in Königsbrunn. Los geht die Übertragung am 31. Dezember um 17 Uhr. Die Veranstaltung dauert mit Vorprogramm und Pause rund dreieinhalb Stunden. Tickets gibt es ab 19 Euro. Gar nichts zahlen müssen sechs Leserinnen und Leser: Die Redaktion verlost dreimal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Silvesterkonzert). Einsendeschluss ist Dienstag, 19. Dezember, 23.59 Uhr. Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt.

