Verlosung: Live-Übertragung der Berliner Philharmoniker in Königsbrunn

Mahler-Magie wollen die Berliner Philharmoniker am 14. Juni erlebbar machen. Im Kino in Königsbrunn lässt das Konzert sich live verfolgen. Die Redaktion verlost Karten.

Es werden nicht die fröhlichen Klänge sein, die am 14. Juni dominieren, eher die tragischen. Die Berliner Philharmoniker geben mit Stardirigent Gustavo Dudamel Gustav Mahlers "Symphonie Nr. 6" zum Besten. "Die Sechste ist sein allerpersönlichstes Werk und ein prophetisches obendrein", sagte Mahlers Ehefrau Alma. Mit ihrer tragischen Klangsprache scheint die Symphonie Schicksalsschläge vorwegzunehmen: das Herzleiden des Komponisten, den Tod seiner Tochter, berufliche Misserfolge. Einen Ruhepunkt bildet das Andante – volkstümliche Motive und Herdenglocken beschwören ein zauberhaftes Idyll. Interpret dieser Aufführung ist mit Gustavo Dudamel einer der weltweit populärsten Dirigenten, der bei den Berliner Philharmonikern bereits mehrfach mit Mahler-Symphonien zu erleben war.

Leser können Karten für das Kino in Königsbrunn gewinnen

Klassikbegeisterte, die nicht extra nach Berlin reisen wollen, können das Konzert vom Kinosessel in Königsbrunn aus verfolgen. Ab 19.30 Uhr überträgt das Cineplex die Veranstaltung am Freitag, 14. Juni, live. Kostenlos dabei sein können sechs Leserinnen und Leser: Die Redaktion verlost dreimal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Philharmoniker). Einsendeschluss ist Dienstag, 4. Juni, 23.59 Uhr. Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt.

