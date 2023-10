Verlosung: Lotta Lubkoll erzählt von ihrer Reise mit Esel

In Königsbrunn erzählt die Erlebnispädagogin, die gerne mit ihrem vierbeinigen Begleiter Jonny unterwegs ist, von Portugal. Die Redaktion verlost Karten.

Lotta Lubkoll, bekannt aus Fernsehen und sozialen Medien, berichtet am Mittwoch, 11. Oktober, in der Stadtbücherei Königsbrunn von ihrer Reise durch Portugal. Mit dabei war Esel Jonny. Die quirlige Autorin erzählt von inspirierenden Begegnungen, Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft, aber auch von Problemen und den Sorgen und Ängsten, die sie unterwegs verfolgen. Bei allem gibt Jonny den gemächlichen Rhythmus vor, und sie muss lernen, geduldig mit ihrem entschleunigten Esel zu sein. Das Publikum in Königsbrunn nimmt sie auch mit ihren Bildern und Videos mit. Die Redaktion verlost zehn Mal zwei Karten.

Sie ist gerne mit Esel unterwegs und erzählt in Königsbrunn davon: Lotta Lubkoll. Foto: Holger Borggrefe

Lotta Lubkoll, Jahrgang 1993, ist ausgebildete Schauspielerin und Bestsellerautorin. Als Erlebnispädagogin leitet sie Ferienfreizeiten und unternimmt Wald- und Naturabenteuertage mit Kindern. Zudem macht sie Weiterbildungen zur Wildnistrainerin. Neben ihren Hobbys Reisen, Skaten, Klettern und Kitesurfen schraubt sie an ihrem selbst ausgebauten Bus, in dem auch Esel Jonny seinen Platz hat. Den Ford Transit hat Lubkoll nämlich in Eigenarbeit zum Wohnmobil mit integrierter Transportbox umgebaut: eine kleine Küche, ein Bett zum Umklappen, daneben Jonnys Stall mit Anti-Rutschmatte, gepolsterten Seitenwänden und riesigem Heuvorrat. Wenn sie nicht unterwegs sind, wohnen die beiden gemeinsam auf einem Aussiedlerhof am Starnberger See.

So können Sie Karten für die Veranstaltung in Königsbrunn gewinnen

Beginn der Veranstaltung in der Stadtbücherei Königsbrunn, Schwabenstraße 43, ist am Mittwoch um 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Für die Chance, zwei Karten zu gewinnen, und damit kostenlos Lubkolls Reiseberichte erleben zu können, schreiben Sie uns eine kurze Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist der 8. Oktober, 23.59 Uhr. (AZ)