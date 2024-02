Verlosung: Michl Müller kommt nach Königsbrunn

Für die Veranstaltung mit dem fränkischen Kabarettisten gibt es keine Tickets mehr. Nicht ganz - denn die Redaktion verlost Restkarten.

Am Samstag, 2. März, kommt der "Dreggsagg" nach Königsbrunn: Kabarettist Michl Müller tritt mit seinem aktuellen Programm "Verrückt nach Müller" im Evangelischen Gemeindezentrum auf. "Die Veranstaltung ist schon ausverkauft", teilt Ursula Rost, zweite Vorsitzende vom veranstaltenden Kulturverein Klik mit. Das bedeutet aber nicht, dass Leserinnen und Leser der Schwabmünchner Allgemeinen keine Chance mehr haben, an Tickets zu kommen. Die Redaktion verlost fünfmal zwei Karten.

Das fränkische Gesamtkunstwerk Michl Müller schafft es, alltägliche Dinge lächerlich auf die Bühne zu bringen und zu zelebrieren, heißt es vom Veranstalter. Ob es der Thermomix, der Friseurbesuch, das Waldbaden oder die Geschichte seines Hausbaus ist, der selbsternannte "Dreggsagg" bringe das Publikum zum Toben. Spaß und Wortwitz, unterstrichen von der unverwechselbaren Mimik und Gestik von Michl Müller, können die Gäste in Königsbrunn erwarten. Nicht zu vergessen: seine schrägen Lieder, bei denen es niemand mehr auf den Plätzen halte.

Die Redaktion verlost 5x2 Karten für Michl Müller

Wer bei der Kabarettveranstaltung mit Michl Müller am 2. März dabei sein will, hat die Gelegenheit bei der Schwabmünchner Allgemeinen Restkarten zu gewinnen: Die Redaktion verlost fünfmal zwei Tickets. Für die Teilnahme genügt eine E-Mail mit Angabe von Name und Adresse und dem Betreff "Dreggsagg" an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 20. Februar, 12 Uhr. Die Veranstaltung im Evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes in der Friedhofstraße 2 in Königsbrunn beginnt um 20 Uhr.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777 2355. (AZ)