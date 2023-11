Verlosung: Spider Murphy Gang kommt nach Königsbrunn

Im nächsten Frühjahr sind die bekannten Rocker der Münchner "Spider Murphy Gang" in Königsbrunn zu Gast. Die Redaktion verlost Karten.

"I ziag´s net aus, meine Rock´n´Roll Schuah!" - hochdeutsch: Ich ziehe meine Rock'n´Roll-Schuhe nicht aus - ist eine Songzeile aus dem gleichnamigen Song der Spider Murphy Gang und sagt eigentlich alles. Die Spider Murphy Gang ist noch da. Die Veröffentlichung von Hits wie "Skandal im Sperrbezirk" ist nun schon mehr als 40 Jahre her, aber die Live-Auftritte der Band sind immer noch packende Konzerterlebnisse .

Da rocken die Gitarren und die ganze Band versprüht Spielfreude und gute Laune, dass niemand auf die Idee käme, hier Veteranen aus den Achtzigern vor sich zu haben. Nach langer Bandgeschichte und vielen Erfolgen ist die Spider Murphy Gang da angekommen, wo Günther und Barny sich in ihrer Jugend immer schon hingeträumt haben: auf der Bühne und voll damit beschäftigt, dem Publikum eine deftige Rock'n´Roll-Party zu servieren.

Spider Murphy Gang spielt beim Happy Weekend in Königsbrunn

Wer bislang die Spider Murphy Gang nur von ihren Platten kennt, hat in Königsbrunn im Frühjahr die Gelegenheit, sie auf der Bühne zu erleben. Am Dienstag, 30. April 2024, holt die Kleinkunstbühne Königsbrunn die Musiker zum Happy Weekend des EHC Königsbrunn zum Tanz in den Mai in die Eisarena. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Als Vorband spielen "The Kickstarters". Nach dem Konzert folgt eine Aftershowparty. Infos und Tickets gibt es unter www.kleinkunstbuehne-koenigsbrunn.de.

Die Redaktion verlost dreimal zwei Stehkarten für den Auftritt der Spider Murphy Gang. Interessierte können bis 15. Dezember, 23.59 Uhr, bei der Verlosung mitmachen. Schicken Sie einfach das Stichwort "Spider Murphy Gang" mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die folgende E-Mail-Adresse: gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Die Gewinner der Verlosung werden benachrichtigt, die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt. Bei der Abholung ist der Personalausweis zu zeigen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)