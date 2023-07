Vermeintliche Fahrraddiebe mit Bolzenschneider erwischt

Eigentlich wollte ein Jugendlicher nur sein Schloss knacken, weil er den Schlüssel verloren hatte.

Manchmal trügt der Schein: Ein Zeugen hat zwei Personen beobachtetet, die sich in der nacht auf Sonntag gegen 0.15 Uhr in Königsbrunn am Festplatz mit einem Bolzenschneider an einem Fahrrad zu schaffen machten. Er informierte die Polizei. Doch wie sich herausstellt, verlor ein Jugendlicher den Schlüssel des Fahrradschlosses, welches er mit dem Bolzenschneider knacken wollte. Der Vater konnte der Polizei beweisen, dass es sich um das Rad seines Sohnes handelte. (AZ)