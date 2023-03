Vermisstensuche am Mandichosee nimmt ein gutes Ende

Eine Frau meldet ihren Mann als vermisst und befürchtet Schlimmes: Die Polizei sucht mit vielen Kräfte rund um den Mandichosee. Stunden später folgt die Entwarnung.

Glückliches Ende einer Vermisstensuche: Die Polizei hat am Samstag am Mandichosee und im südlichen Siebentischwald nach einem Mann gesucht. Seine Frau hatte ihn gegen 11 Uhr als vermisst gemeldet, er befand sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation. Da sein Auto auf dem Parkplatz am Mandichosee gefunden wurde, konzentrierte sich die Suche auf diesen Bereich.

An der Suchaktion beteiligt waren ein Polizeihubschrauber, neun Rettungshunde mit ihren Führern, eine Drohne und mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter der DLRG. Trotz des Personaleinsatzes blieb der Mann zunächst verschwunden. Um 15.20 Uhr kam dann die Entwarnung: Der Gesuchte kehrte unversehrt selbst zu seinem Auto zurück. Die Polizei brachte ihn zur Sicherheit trotzdem erst einmal zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (adi)