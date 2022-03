Königsbrunn

Vernissage im Rathaus: Ausstellung zeigt starke Frauen in der Bibel

In seiner neuen Ausstellung zeigt der Königsbrunner Künstler Klaus-Peter Glaser starke Frauenfiguren aus der Bibel. Passend dazu las Büchereileiterin Hildegard Häfele zur Vernissage eine Geschichte über die starke Witwe Judith aus dem Alten Testament vor.

Plus Auf großformatigen Bildern zeigt der Königsbrunner Künstler Klaus-Peter Glaser selbstbewusste Frauenfiguren aus dem Alten Testament. Rund 60 Gäste kamen zur Eröffnung.

Von Sabine Hämmer

Stolz und selbstbewusst blicken die Frauen dem Betrachtenden entgegen. Sie überragen die Männer an Körpergröße, zeigen sich freizügig und strahlen Stärke aus. Für seine neue Ausstellung "Starke Frauen in der Bibel" hat der Königsbrunner Künstler Klaus-Peter Glaser leuchtende, meist großformatige Bilder in Öl und Acryl gemalt. Sie zeigen Frauenfiguren des Alten Testaments wie Königin von Saba, Lea oder Rahel.

