Verschärfte Leinenpflicht: Tiere in Königsbrunn müssen an die kurze Leine

Plus Der Stadtrat in Königsbrunn hat die Leinenpflicht für Hunde verschärft. Künftig brauchen Besitzer von großen Tieren kürzere Leinen und haben weniger Freilauf-Räume.

Ab 26. Januar 2023 werden sich einige Hundehalter in der Stadt umstellen müssen. Für große Hunde und Kampfhunde ist dann auf öffentlichen Anlagen und auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen unter anderem eine reißfeste Leine von maximal zwei Metern Länge Pflicht. Bisher war im Innenbereich ein „Abstand zwischen Hundeführer und Hund“ von tagsüber höchstens 1,5 Metern und nachts maximal fünf Metern sicherzustellen.