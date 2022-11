Vertragsärger im Ludwigspark: Besitzer bleiben AWO treu

Plus Der Servicevertrag für den Ludwigspark in Königsbrunn ist fix. Auch die zweite Eigentümerversammlung hat das Angebot der AWO angenommen. Die Kritiker sind enttäuscht.

Die AWO stellt auch weiterhin den Pflegedienst für die Seniorenwohnanlage Ludwigspark in Königsbrunn. Die Eigentümer beider Häuser haben sich für diese Lösung ausgesprochen. Im Vorfeld hatte es viele Diskussionen über den Inhalt des Vertrags gegeben. Denn es fehlt unter anderem die bisher gegebene Garantie, dass die Ludwigspark-Bewohner bei Bedarf ein Vorzugsrecht auf einen Platz im AWO-Altenheim direkt neben der Anlage in der Chiemseestraße bekommen. Die Kritiker des Vertragsentwurfs sind enttäuscht.