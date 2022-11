Königsbrunn

vor 55 Min.

Vertragsärger um den Ludwigspark in Königsbrunn

In der Wohnanlage Ludwigspark in Königsbrunn steht ein neuer Betreuungsvertrag zur Debatte. Einige Eigentümer und Angehörige ärgern sich über Passagen.

Plus Der Ludwigspark in Königsbrunn bietet einen besonderen Service: Die Bewohnenden können bei Bedarf ins AWO-Altenheim wechseln. Doch die Garantie fällt nun weg.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Der Ludwigspark in der Chiemseestraße in Königsbrunn wurde 2009 als eine besondere Einrichtung des Seniorenwohnens ins Leben gerufen. Er sollte nicht nur altersgerechten Wohnraum für 130 Parteien und Betreuungs- und Pflegeangebote bieten, sondern auch eine Perspektive für den letzten Lebensabschnitt: Wer seinen Alltag nicht mehr alleine meistern kann, dessen Name kommt ganz oben auf die Warteliste für einen Platz im AWO-Altenheim in derselben Straße. Nun will die Arbeiterwohlfahrt diese Vereinbarung ändern. Einige Eigentümer und ihre Angehörigen protestieren dagegen. Die Verantwortlichen der Organisation argumentieren, dass sich durch den neuen Vertrag kaum etwas ändern werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen