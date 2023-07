Königsbrunn

Viehanhänger und zwei Autos eines Königsbrunners beschädigt

Unbekannte haben am Freitag in Königsbrunn an drei Fahrzeugen Reifen zerstochen und die Scheiben eingeschlagen. Sie gehören einem Anwohner des Messerschmittrings.

Am Freitag wurden in der Zeit zwischen 1 Uhr nachts und 10 Uhr am Morgen gleich drei Fahrzeuge eines Anwohners des Messerschmittringes in Königsbrunn massiv beschädigt. Ein Viehanhänger sowie ein VW und ein Audi wurden von einem oder mehreren unbekannten Tätern beschädigt. Sie haben unter anderem Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter Telefon 08234/96096-0 zu melden. (AZ)

