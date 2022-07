Viel Arbeit bringt beim Rampa Zamba in Königsbrunn viel Spaß

Neun Tage Skatefestival Rampa Zamba in Königsbrunn: Das war anstrengend für alle Beteiligten. Was das Team aus der erfolgreichen Zeit fürs nächste Jahr mitnimmt.

Ralf Engelstätter muss nach den neun Tagen Rampa Zamba-Skatefestival auch erst mal durchatmen: Die Tage in der Eisarena waren sehr erfolgreich, sagt der Leiter des Jugendzentrums Matrix. Doch als am Dienstagabend um 18 Uhr auch der Abbau beendet war, merkten alle Beteiligten, wie platt sie nach den ereignisreichen Tagen waren. Daher nehmen sie sich fürs nächste Jahr auch vor, dass es etwas ruhiger für die hauptamtlichen Mitarbeiter werden soll.

Jugendliche sollen sich beim Rampa Zamba noch mehr einbringen

Doch die Zufriedenheit überwiegt eindeutig beim Matrix-Chef: 600 junge Sportlerinnen und Sportler waren über die Tage in der Königsbrunner Eisarena, beim swa-Familientag zählten die Organisatoren sogar insgesamt 5000 Besucher. Die zwölf Springer beim "King of Dirt"-Wettbewerb vor der Eisarena zeigten eine tolle Show mit hohen Sprüngen. Die Workshops für Scooter, BMX-Räder und Skateboards waren sehr gut besucht. Es gab auch Überraschungs-Hits wie die Bike-Werkstatt: "Da kamen wirklich viele Menschen vorbei, um ihr Fahrrad zu reparieren." Nur die Abschluss-Party blieb mit 100 Besuchern etwas hinter den Erwartungen zurück.

Während es an der Veranstaltung nicht allzu viel zu optimieren gibt, sieht er bei der Arbeitsverteilung noch Verbesserungspotenzial. "Wir müssen den Jugendlichen noch mehr vermitteln, dass das ihr Festival ist", sagt Engelstätter. Ziel der Veranstaltung ist es auch, dass die Jugendlichen Verantwortung übernehmen und selbst etwas auf die Beine stellen. Das hätten auch einige getan, insgesamt sei speziell beim Abbau aber etwas zu viel Arbeit an den hauptamtlichen Mitarbeitern der Matrix hängen geblieben. "Aber insgesamt war es wirklich ein Erfolg und wir haben tolles Feedback bekommen", sagt Engelstätter.

Aufführungen des Theaterstücks "Sonntagskinder" im Matrix

21 Bilder Rampa-Zampa Eventwochenende in Königsbrunn

Im Matrix stehen am Freitag, Samstag und Sonntag noch einmal drei Aufführungen des Theaterstücks "Sonntagskinder" an. In den Sommerferien bleibt das Jugendzentrum für drei Wochen geschlossen. Die Streetworker sind dann aber weiterhin als Ansprechpartner vor Ort. Die nächste größere Veranstaltung wird das Mammut-Metalfestival am 21. und 22. Oktober sein.