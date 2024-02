Königsbrunn

Viel Betrieb bei der Ausbildungsplatzbörse in Königsbrunn

Plus Schülerinnen und Schüler ins Gespräch mit möglichen Ausbildungsbetrieben ins Gespräch zu bringen: Das ist das Ziel der Ausbildungsplatzbörse.

Von Elmar Knöchel

Die Lehrstellenbörse in der Königsbrunner Mittelschule ist fast schon eine Traditionsveranstaltung. Dieses Mal haben 54 Betriebe und Schülerinnen und Schüler der Mittelschule, der Realschule und der Fritz-Felsenstein-Schule den Abend genutzt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dabei wurde von den Betrieben vor allem die gute Vorbereitung der Jugendlichen gelobt. Nahezu alle hätten ihre Lebensläufe dabei gehabt und sich sehr interessiert gezeigt.

Gute Gespräche und interessierte junge Leute

Florian Reiter, Ausbildungsleiter eines Königsbrunner Verpackungsspezialisten, sagte: "Lehrstellenbörsen, wie hier in der Mittelschule, sind ein guter Weg, mit Bewerberinnen und Bewerbern ins Gespräch zu kommen. Gute Erfahrungen haben wir auch mit Betriebsführungen für Schulklassen gemacht." Die Schüler seien sehr gut vorbereitet gewesen und hätten auch Fragen gestellt. Das sei besonders wichtig, da die reinen Bezeichnungen der Ausbildungsberufe wenig aussagekräftig seien. Mit Begriffen wie "Medientechnologe" oder "Packmitteltechnologe" könnten die wenigsten etwas anfangen, so Reiter. Früher wären das der "Drucker" und der "Stanzer" gewesen. Aber auch eine Ausbildung zur Industriekauffrau oder -mann biete das Unternehmen an. Aus dem letzten Jahr habe die Firma erfreuliche vier Bewerber und vier vereinbarte Praktika mit aus der Veranstaltung genommen.

