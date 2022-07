Viele warme Worte für Abschlussklasse der Mittelschule Königsbrunn

Die Abschlussklasse der Mittelschule Königsbrunn ist verabschiedet. Die Schulleiterin freut sich, dass einige es geschafft haben, bei denen es schwierig war.

Sie haben es geschafft. Die Schülerinnen und Schüler der zwei Abschlussklassen der Königsbrunner Mittelschule sind sichtbar erleichtert. Manche betreten die Bühne eher schüchtern, um sich ihr Zeugnis von ihrer Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer überreichen zu lassen. Andere springen fast die Treppen hoch. Und einige recken die Faust zum Zeichen: "Ich hab's geschafft."

Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl hatte es sich nicht nehmen lassen, die Jahrgangsbesten auszuzeichnen und ihnen persönlich alles Gute zu wünschen. Ein Abschlusszeugnis in Händen zu halten sei ein einmaliges Erlebnis, sagte er: "Euch stehen nun alle Möglichkeiten offen. Ihr könnt eine weiterführende Schule besuchen oder eine Berufsausbildung machen. Eure Zukunft sieht gut aus." Das sei nicht immer so gewesen, stellte Feigl fest. Im Moment würden pro Jahr im Schnitt rund 1,2 Mio. Menschen in Rente gehen. Dem gegenüber stünden nur rund 700.000 Schulabsolventen. "Ihr seht also, ihr werdet gebraucht. Eure Talente, eure Begabungen und euer Engagement."

Leiterin der Mittelschule Königsbrunn freut sich über ihre Premiere

Auch für die Schulleiterin Dagmar Böhm-Lachmann war diese Abschlussfeier etwas Besonderes. Denn es war ihre erste als Schulleiterin. "Ich habe mich sehr auf diesen Tag gefreut." Sie habe viele derer, die jetzt den Abschluss gemacht haben, bereits in der fünften Klasse kennengelernt. "Einige haben sich als Quereinsteiger in meiner Zeit als Beratungslehrerin an der Schule vorgestellt. Daher habe ich zu manchen schon eine besondere Beziehung." Es mache sie besonders stolz, dass es auch Schülerinnen und Schüler geschafft haben, bei denen man es nicht unbedingt vermuten konnte. "Wir haben bei vielen oft nachjustieren und einige auch immer wieder in die Spur bringen müssen." Manchmal seien auch Gespräche mit den Eltern notwendig gewesen.

Bei dieser Gelegenheit bedankte sich Böhm-Lachmann bei ihrem Kollegium: "Das alles wäre ohne die Unterstützung meines tollen Kollegiums gar nicht möglich gewesen." Ihre Schülerinnen und Schülern wünschte sie alles Gute und bedauerte, sie nun nicht mehr jeden Tag an der Schule sehen zu können. Als guten Rat gab sie ihnen mit auf den Weg: "Folgt niemals ausgetretenen Pfaden. Im Leben solltet ihr alles daran setzen, euren eigenen Weg zu finden."

Das waren die besten Absolventen der Mittelschule Königsbrunn