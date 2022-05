Königsbrunn

19:00 Uhr

Muttertagskonzert in Königsbrunn bietet vielseitigen Genuss

Die drei Ensembles der evangelischen Kirchengemeinde spielten beim Muttertagskonzert zusammen ein vielseitiges Konzert in der Königsbrunner Johannes-Kirche.

Plus Beim Muttertagskonzert zeigt sich das Königsbrunner pc-Orchester vielseitig. Gekonnt werden verschiedene Ensembles, ruhige und schwungvolle Stücke verwoben.

Von Andrea Collisi

Furios begann es, das Konzert am Muttertag in der evangelischen Kirche St. Johannes. Da spielte das pc-Orchester unter Leitung von Sandra Möhring mit dem Stück "Fanfare and Flourishes" von James Curnow oder sollte man besser sagen, das "Gesamt-Ensemble pc-Orchester". Denn dieses Konzert hatte eine Besonderheit, wie Moderator Christian Toth unterstrich: Alle drei Bläserensembles der evangelischen Kirchengemeinde hatten sich zu einem großen, musikalisch vielfältigen Konzert zusammengetan. Die Mitwirkenden saßen zusammen und boten innerhalb des Programms einzelne Stücke dar. Die sogenannte kleine Besetzung unter Leitung von Horst Günzel wurde sogar aus der Mitte der Spielenden heraus dirigiert.

