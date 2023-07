Vier Bushaltestellen in Königsbrunn bekommen wohl neue Namen

Manche Bushaltestellen in Königsbrunn tragen Namen, deren Herkunft nur Alteingesessene kennen. Änderungen sollen wieder einen Bezug zur Umgebung herstellen.

Gasthaus Adler, Gasthaus Stern, Gasthaus Neuhaus - in Königsbrunn haben diese drei Namen eines gemeinsam. Alle drei markieren Orte, an denen man aus dem Bus aus- oder in den Bus einsteigen kann. Eine Speisekarte gibt es hier aber nicht. Seit Jahren existieren die Gasthäuser in Königsbrunn nicht mehr. Zeit für neue Haltestellen-Namen, findet die SPD.

Denn auch Menschen, die sich in Königsbrunn nicht auskennen, sollen am Haltestellenschild erkennen, wo sie sich ungefähr befinden. Auch bei den Haltestellen "Altenheim" und "Gartenstraße West" ist hier laut der SPD-Fraktion Luft nach oben. Der Augsburger Verkehrsverbund stimmt vier von fünf vorgschlagenen Namensänderungen zu. Nur die "Gartenstraße West" solle ihren Namen behalten, da sie ja tatsächlich an der Gartenstraße liege.

Wird aus "Altenheim" in Königsbrunn "Edelweißring"?

Auch der Werkausschuss stimmt den vier Umbenennungen zu. Gibt der Stadtrat seinen Segen, tauchen im Fahrplan in Königsbrunn womöglich noch heuer vier neue Namen auf. (mjk)