Königsbrunn

vor 19 Min.

Viva Voce sorgen in Königsbrunn für Glücksmomente

Die vier Sänger von Viva Voce hatten auch ihre „Ersatzstimmen“ in der Gestalt von Puppen mitgebracht.

Plus Vier begabte Sänger aus Franken geben im Gemeindezentrum St. Johannes ein Konzert mit Humor und Gänsehaut-Stimmung. Dabei sprechen sie auch über schwere Zeiten.

Von Petra Manz

„Google findet alles, alles außer Glück“, sagen die Sänger von Viva Voce. Und so zog die A-cappella-Formation aus, um Glück ins Gemeindezentrum St. Johannes in Königsbrunn zu bringen. Pfarrer Ernst Sperber kennt die Gruppe noch aus ihrer Zeit im Windsbacher Knabenchor. Sperber arbeitete vor mehr als 20 Jahren am dortigen Windsbacher Internat als Schulinspektor und „Hausvater“. Er und seine Frau haben damals fast familiäre Verbindungen aufgebaut und fühlen sich auch heute noch eng verbunden, erzählt Pfarrer Sperber.

