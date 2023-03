Volksverhetzung? Königsbrunner Polizeischüler wird suspendiert

Plus Das Landeskriminalamt untersucht Vorwürfe über fremdenfeindliche und sexistische Äußerungen von vier Beamten, die in Königsbrunn ausgebildet wurden.

Die Bayerische Bereitschaftspolizei geht mit dem eigenen Nachwuchs hart ins Gericht: Gegen drei Polizeischüler sowie gegen einen ehemaligen Schüler der Bereitschaftspolizei Königsbrunn wird derzeit ermittelt. Im Raum steht der Verdacht der Beleidigung und der Volksverhetzung. Das ermittelnde Landeskriminalamt gibt nun Details bekannt.