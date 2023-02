Vom Kilimandscharo zur Ulrichshöhe: Gilian Kisamo ist Bufdi in Königsbrunn

Plus Gilian Achibord Kisamo kommt aus Tansania und absolviert ihren Bundesfreiwilligendienst im Johannes-Kindergarten in Königsbrunn. Sie würde danach gerne wiederkommen.

Ein Jahr in einem fremden Land verbringen ohne große sprachliche Vorkenntnisse? Ein Abenteuer, das viele junge Menschen jedes Jahr auf sich nehmen. Eine von ihnen ist Gilian Achibord Kisamo aus Tansania. Sie hat als Bundesfreiwillige (Bufdi) fast ein Jahr im Johannes-Kindergarten in Königsbrunn verbracht. Wie war die Erfahrung?