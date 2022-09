Vom Lech ans Meer: Königsbrunner Segler gehört zu den Besten

Plus Der 17-jährige Ole Guntermann aus Königsbrunn zählt zu den erfolgreichsten deutschen Seglern in seiner Altersklasse. Er hat sich hohe Ziele gesetzt.

Durch ein Versprechen kam er zum Segeln: "2013 ist mein Opa gestorben. Da er ein begeisterter Segler war, wollte er, dass meine drei älteren Brüder und ich einen Segelschein machen", erinnert sich Ole Guntermann. 2014 legte er die Prüfung ab. Seitdem fährt der Königsbrunner Titel ein.